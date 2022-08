OFFICIEEL Tegenstander van Rode Duivels op WK moet op zoek naar nieuwe bondscoach

De Bosniër Vahid Halilhodzic is niet langer de bondscoach van Marokko.

Dat nieuws heeft de Marokkaanse voetbalbond donderdagnamiddag bekendgemaakt. Geen goede timing voor Marokko, in de aanloop naar het WK.

De hoofdreden is dat er een conflict was over het oproepen van sterspeler Hakim Ziyech voor de nationale ploeg. Te weinig professioneel volgens Halilhodzic.

De bondsvoorzitter van Marokko wou Ziyech hoe dan ook op het WK. Dat meningsverschil kost de bondscoach nu zijn job.