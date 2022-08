Kindermans duidelijk over uitleenbeurt El Hadj: "Waar moet hij wel naar toe?"

Anouar Ait El Hadj zat in de drie competitiewedstrijden van Anderlecht telkens in de tribune.

El Hadj heeft de wedstrijdselectie van paarswit dit seizoen nog niet gehaald. Er gaan dan ook stemmen op om hem door te sturen via een uitleenbeurt.

Jean Kindermans, chef van de jeugdopleiding, staat niet achter dat idee. “Neen, waar moet hij wel naar toe?”, vraagt hij zich af bij Radio Radzinski.

“Hij heeft het DNA van Anderlecht, maar het is een kwestie van tijd en kwaliteit om terug in de ploeg te staan. Hij kent nu een moeilijk moment, moet zichzelf in vraag stellen en zorgen dat hij zijn beste niveau haalt.”

Mogelijk moet El Hadj eerst in de Challenger Pro League laten zien wat hij waard is vooraleer hij in de wedstrijdselectie van het A-elftal geraakt.