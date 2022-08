Marouane Fellaini maakt met invalbeurt alweer zesde zege op rij van zijn team mee en blijft jagen op Chinese leider

Marouane Fellaini beleeft met zijn team mooie tijden in China. Met een zesde zege op rij blijft het de leider onder druk zetten.

Shandong Taishan, nu al sinds 2019 de ploeg van Marouane Fellaini, is volledig op kruissnelheid gekomen in de Chinese Super League. Op het veld van Cangzhou, de nummer 14 van het klassement, ging Shandong winnen met 0-2. De zesde opeenvolgende overwinning is zo dus een feit.

Op vier punten van de leider

Ook de totale balans van tien zeges na twaalf speeldagen mag best gezien worden. Shandong staat tweede in de rangschikking en volgt op vier punten van leider Wuhan Three Towns. Doelpuntenmakers tegen Cangzhou waren Crysan en Magalhães.

Ook Marouane Fellaini kon in de slotfase van de wedstrijd nog zijn steentje bijdragen. Hij kwam in de 82ste minuut Ji Xiang vervangen. Opnieuw wat speelminuten dus voor Fellaini, nadat hij de vorige match moest missen. Een maand geleden was Fellaini zelf nog uiterst belangrijk met een doelpunt toen Shandong met 1-3 ging winnen bij Dalian Pro.