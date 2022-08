Martínez over transfers van ervaren mannen: "Romelu Lukaku lacht weer, Dries Mertens kan legende worden in Turkije"

Martínez rekent straks weer op zijn ervaren mannen en enkelen van hen maakten een transfer deze zomer. De bondscoach bespreekt de impact hiervan op hun carrière.

Dat doet Roberto Martínez in deel 2 van zijn gesprek met HLN. Ook Romelu Lukaku, inmiddels 29, komt aan bod. "Romelu is een voetballer die speelt met veel emoties. Hij heeft liefde nodig om te kunnen presteren. Bij Chelsea voelde hij geen connectie, het was moeilijk om een kleedkamer die net de Champions League had gewonnen binnen te komen. Nu ziet hij er weer blij uit, hij lacht. Dan komt het beste in Romelu naar boven."

Een opsteker dus, zijn terugkeer naar Chelsea. Ook is Martínez verheugd over de overstap van Dries Mertens naar Galatasaray. "Een fantastische transfer. Ik maakte me een beetje zorgen om het project waarvoor Dries zou kiezen. Napoli is bijna een religie. De fans staan er dicht bij de spelers - dat is ook zo bij Galatasaray. Dries heeft dat nodig en Galatasaray heeft iemand als Dries nodig. Hij kan ook in Turkije een legende worden."

Witsel op het middenveld houden

Ook Axel Witsel veranderde van ploeg: van Borussia Dortmund ging het naar Atlético Madrid. Er is tegenwoordig wat discussie rond zijn positie op het veld. "Voor de nationale ploeg vind ik het gevaarlijk om hem weg te halen van zijn plek - hij zorgt voor balans. Axel kan zonder twijfel uit de voeten als centrale verdediger, maar de zes is zijn positie."