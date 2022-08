Murillo is de held met twee doelpunten, maar blijft vaag over z'n toekomst: "We zullen zien wat er gebeurt in de toekomst"

Gisterenavond won Anderlecht met 3-0 van het Letse Paide Linnameeskond. Rechtsachter Amir Murillo was met twee doelpunten de held van de avond, maar hij blijft vaag over zijn toekomst.

Amir Murillo wist gisterenavond twee keer de netten te doen trillen in het Lotto Park tegen Paide Linnameeskond. De rechtsachter van Anderlecht maakte zelfs bijna een hattrick, maar de Letse doelman Aksalu vermeed dat met een prachtige redding. "Bijna had ik mijn eerste hattrick gemaakt in mijn carrière, maar de doelman besliste daar anders over", vertelde Murillo na de wedstrijd. Anderlecht scoorde al z'n doelpunten in de tweede helft na een ondermaatse eerste helft. "Ik denk dat we in de eerste helft te veel op lange ballen hebben gespeeld. Zij konden ons op die manier eenvoudig afstoppen. In de tweede helft veranderden we ons spel en dat was de reden waarom we plots drie doelpunten wisten te maken", ging de rechtsachter van Anderlecht verder.

"De wissels waren heel belangrijk, je zag meteen het verschil. Fabio (Silva) scoorde meteen op een assist van Refaelov. Ook bij de andere twee doelpunten waren ze betrokken en dus waren ze heel belangrijk voor ons", concludeerde Murillo. "Zo'n wedstrijden waarin je met drie doelpunten verschil wint zijn heel belangrijk voor het vertrouwen. Ook werd er na de wedstrijd gevraagd waar de toekomst ligt van Murillo. "Ik focus me volledig op Anderlecht en we zullen wel zien wat er in de toekomst gebeurt. Anderlecht is de beste ploeg in België, dus ook goed voor mij. Ik ben gelukkig hier", vertelde Murillo. Over een eventuele transfer mocht de rechtsachter van paars-wit niets zeggen.