'Nottingham Forrest is bijna rond met ex-spits van Club Brugge'

Eerder deze zomer bood Premier League-promovendus Nottingham Forest volgens The Daily Mail bijna 30 miljoen voor Emmanuel Dennis. Dennis degradeerde samen met Watford naar de Championship.

Bijna een maand verder zijn de onderhandeling tussen beide clubs volgens Sky Sport News in een stroomversnelling geraakt. De deal zou bijna rond zijn. Nottingham Forest zou zo'n 23,5 miljoen euro betalen.

Nottingham Forest are in advanced talks with Watford over signing Emmanuel Dennis in a £20M deal.🔴⏳🇳🇬 #NFFC



(via @SkySportNews) ⤵️👀 https://t.co/j9fIp6Bwpd