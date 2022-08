Uit bij Başakşehir wacht Van Bommel geen moeilijke keuze tussen Frey en Janssen

Frey of Janssen, Janssen of Frey? Die keuze moet Van Bommel bij elke match van Antwerp voor in maken. Uit bij Başakşehir zal dat niet moeten.

Antwerp gaat verder in de Conference League, nadat het ook de terugmatch tegen Lilleström tot een goed einde bracht (2-0). Volgende tegenstander in Europa: het Turkse Istanboel Başakşehir, dat pas met een 3-0-overwinning aan de eigen competitie begonnen is. Antwerp zal eerst op verplaatsing spelen. © photonews In Istanboel staat Mark van Bommel niet voor een moeilijke keuze voor de positie van diepe spits. Met Vincent Janssen is één van zijn spitsen immers geschorst. Thuis tegen Lilleström begon Van Bommel met Frey, om die na ene klein uur voor Janssen naar de kant te halen. De Nederlander stond iets meer dan vijf minuten op het veld toen hij tegen een geel karton aanliep. Voor Janssen al zijn derde gele kaart in vier wedstrijden in de Conference League, met een schorsing tot gevogl. Zijn vijfde Europees duel voor Antwerp laat nog even op zich wachten, uit bij Başakşehir zal het volop op Frey rekenen zijn vooraan.