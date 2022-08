🎥 Mijlpaal voor Luuk De Jong

Luuk De Jong heeft vandaag een mijlpaal bereikt in de Nederlandse Eredivisie.

De Jong speelt vandaag met PSV op het veld van GA Eagles. De Jong start in de basiself van PSV en begint zo aan zijn 250ste wedstrijd in de Eredivisie. De Nederlandse spits kwam eerder al eens uit voor de Eindhovenaars en ook Twente en De Graafschap mochten genieten van zijn doelpunt. In het buitenland speelde hij o.a. in het shirt van Barcelona en Sevilla. De Jong scoorde overigens deze namiddag in zijn 250ste wedstrijd met een knappe kopbal.