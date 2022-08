Dender-coach Regi Van Acker ziet nog werkpunten: "Moeite met het hoge tempo"

Dender is de promovendus in de Challenger Pro League. Trainer Regi Van Acker ziet dat er nog verbeterpunten zijn.

Thuis tegen Lommel SK ging FCV Dender de boot in. De promovendus in de Challenger Pro League verloor met 1-4. Achteraf sprak Regi Van Acker met Het Laatste Nieuws.

"We hadden problemen met het hoge tempo en aanpassingsproblemen", zei de trainer van Dender. "Ik koos voor 3 aanvallers en 3 middenvelders met een groot loopvermogen, maar ze deden niet wat van het verwacht werd."

Er waren voor Dender kansen om in de 1e helft op gelijke hoogte te komen, maar ze maakten ze niet af. "Dat was cruciaal in de wedstrijd", ging Van Acker verder. "Na de rust maakte onze verdediging enkele positionele fouten en dekten ze fout door en Lommel kwam 3 keer alleen voor doel."