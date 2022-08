Aster Vranckx geniet interesse uit heel Europa

De jonge middenvelder uit Wolfsburg beleeft een blitzcarrière. Verschillende Europese teams tonen interesse in hem.

Na een eerste volledig seizoen in de Bundesliga in de kleuren van Wolfsburg, trekt de voormalige KV Mechelen speler Aster Vranckx (19 jaar) veel aandacht. Een paar weken voor het einde van de transferperiode is er niets gezegd dat hij bij de Wolfsburg zal blijven omdat, volgens L'Equipe, Het Franse Lille veel interesse toont in de middenvelder.

De Franse krant voegt eraan toe dat er aanbiedingen uit Nottingham Forest, Fiorentina en Bologna zijn binnengekomen bij Wolfsburg. Voorlopig zou er geen akkoord zijn. De jonge Belg staat tot 2025 onder contract bij Wolfsburg.