Eerste basisplaats voor Darwin Núñez tegen Crystal Palace

In een knotsgekke wedstrijd tussen Liverpool en Fulham verdeelden beide ploegen de punten op speeldag één. Liverpool wil thuis tegen Crystal Palace de eerste driepunter van het seizoen halen. Jurgen Klopp liet de Uruguayaan, die afgelopen zomer overkwam voor een slordige 80 miljoen van Benfica, genoegen nemen met een invalbeurt maar laat hem nu starten. Tegen Fulham had hij met een doelpunt en assist een grote impact op de wedstrijd.

The lineups for #LIVCRY are in! 👀



Darwin Nunez will make his Anfield debut in a changed Liverpool team, whilst Patrick Vieira opts for a back five.



📱📻 Listen on @BBCSounds, or follow live updates on the BBC Sport website.#BBCFootball