Marc Degryse is onder de indruk van Fabio Silva: "Je weet nu al dat hij volgende zomer weer weg zal zijn"

Fabio Silva kent een fantastisch goede start bij Anderlecht. Met vijf doelpunten in zes wedstrijden en twee assists. Je kan er maar best zolang mogelijk van genieten volgens Marc Degryse want volgende zomer is hij weg.

"Je weet nu al dat hij volgende zomer weer weg zal zijn. Laat ons er dus dan ook maar ten volle van genieten", waarschuwt de analist bij Het Laatste Nieuws. "Van alle spitsen die Anderlecht de laatste seizoenen heeft gehuurd, is Fábio Silva de beste afwerker. Hij kan op verschillende manieren scoren. Daarbovenop is hij actiever dan pakweg Zirkzee. Fábio Silva is een attractie op onze velden. Ik denk zelfs dat hij op een bepaald moment zó goed zal zijn, dat ie onmisbaar wordt voor Anderlecht." Een bod doen op Fabio Silva volgende zomer lijkt bijna onmogelijk. Wolverhampton heeft hem uitgeleend zonder aankoopoptie en betaalde twee jaar geleden nog 40 miljoen euro voor de aanvaller aan FC Porto.