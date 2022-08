Marc Degryse prijst Wouter Vrancken om speler links te laten liggen

Racing Genk is één van de ploegen die al swingend door de competitiestart in de Jupiler Pro League gaat.

Racing Genk heeft een vliegende start genomen, ondanks alle transferbezigheden bij de club. “Hoe Vrancken daar allemaal mee omgaat, is bijzonder knap”, zegt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Welke trainer durfde het de voorbije jaren ook aan om Théo Bongonda links te laten liggen? Ook al is die beslissing misschien mede ingegeven door het bestuur, Vrancken doet het toch. Hij heeft bij Genk een nieuwe filosofie geïnstalleerd. En wie zijn best doet, krijgt een eerlijke kans.”

In korte tijd heeft Vrancken iets neergezet. “Dat zijn groep — die vorig jaar ver onder de verwachtingen bleef — het zó snel zou oppikken, is zíjn verdienste. El Khannouss en Trésor: nog twee jongens die me weten te bekoren. Ik had vooraf gedacht dat het allemaal iets meer tijd ging kosten, maar de energie, de intensiteit en de aanvalslust die in Genk zijn geslopen, maakt het elke speeldag weer leuk om naar hen te kijken. Op naar volgend weekend.”