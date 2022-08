Voor één keer eens bijna witte rook tussen Beerschot en Antwerp op het Kiel

Tussen Beerschot en Antwerp moet het niet altijd rookbommen en bengaals vuur zijn dat rondvliegt. Soms mag het ook gewoon bijna witte rook zijn tussen beide partijen.

Dat Beerschot en Antwerp aan het onderhandelen zijn over de overgang van Davor Matijas dat kon u HIER al lezen. Nu zou er bijna witte rook zijn tussen beide partijen.

Journalist David Van den Broeck van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen weet dat er een akkooord is tussen beide partijen en dat Matijas zelf al afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten. Indien alle administratieve zaken snel worden opgelost dan tekent hij morgen bij Beerschot.

Een grappig weetje is dat indien de transfer van Davor Matijas in kannen en kruiken is, dan spelen er maar liefst drie bekerwinnaars met Antwerp bij Beerschot dit seizoen. Matijas stond toen onder de lat terwijl Robbe Quirynen en Bill Lathouwers bij Antwerp op de bank zaten. Beide spelers maakte deze zomer de overstap naar Beerschot.

Wie weet zien we binnenkort nog Didier Lamkel Zé in de het paars-witte shirt van Beerschot aan de slag.