Hein Vanhaezebrouck ontgoocheld na verlies tegen Omonia: "Wij zijn nog altijd AA Gent hé"

Een verlies in de eigen Ghelamco Arena tegen Omonia Nicosia in de voorronde van de Europa League, daar had Hein Vanhaezebrouck niet op gerekend. En dat bleek ook duidelijk uit zijn persconferentie na de wedstrijd.

"Dit was allesbehalve de bedoeling voor de wedstrijd. We willen absoluut Europa League spelen en geen Conference League maar dat zal nog heel moeilijk worden. Met deze ingesteldheid kan je geen Europe League-kwalificatiewedstrijd aanvatten", opent de trainer van AA Gent meteen scherp na de wedstrijd.

En dan ging het vooral over de teleurstellende prestatie van zijn team in de eerste helft waarbij het 0-1 achter kwam waardoor ze in helft twee door een dubbele muur moesten beuken. "Ik kan zeggen dat we ze onderschat hebben en ze beter waren dan verwacht. En ook dat we onszelf misschien wel overschat hebben. Maar na de tweede helft blijkt dat we net wél zo goed zijn als we dachten. Dat het verschil tussen die twee helften zo groot is, dat mag niet"

Kan twee spelers niets verwijten

Vanhaezebrouck had zijn spelers tijdens de rust wat peper gegeven maar bracht ook een tactische wijziging door met de inbreng van Vadis. De middenvelder zorgde in de tweede helft voor de spelverdeling waardoor Gent meerdere kansen kreeg.

"Wij blijven AA Gent hé. Deze club heeft in het verleden al getoond hoe het niet moet in de Europa League en ik las bij verschillende kranten dat we revanche wilden nemen maar daar zag ik niets van terug in de eerste helft."

© photonews

"Hong en Kums kan ik niets verwijten maar de rest... Er was te weinig druk op de bal, te weinig drive... Als je niet met de juiste mentaliteit op het veld komt, zijn veel jongens bij ons ook maar gewone voetballers en dat is vandaag nog maar eens duidelijk geworden", besluit Vanhaezebrouck even streng als hij opende.