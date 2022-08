Stoke City wint de race om één van de meest veelbelovende spitsen: Man City wil hem wel enkel uitlenen

Al sinds zijn 16de is Liam Delap een fenomeen bij de jeugdploegen van Derby County en Manchester City. De nu 19-jarige spits wist altijd al het doel staan en zal dat nu ook in de Engelse tweede klasse mogen laten zien.

Stoke City heeft hem een jaar binnengehaald op huurbasis. Ze wilden hem ook graag kopen, maar Manchester City wou daar niet van weten omdat ze sterk in hem geloven. De tiener heeft er nog een contract tot 2026 en verwacht wordt dat ze hem ooit willen introduceren in hun eerste elftal.

Nu mag hij een jaar ervaring gaan opdoen in The Championship. Naar verluidt was ook Vincent Kompany sterk in hem geïnteresseerd, maar Burnley kon niet voldoen aan de eisen van City.