Nederlandse club weigert nog met bepaalde makelaars zaken te doen: "Zie het maar als een zwarte lijst"

Niet alleen in België zijn er problemen met makelaar, maar ook in Nederland. SC Cambuur heeft zo een soort van zwarte lijst opgesteld met makelaars waar ze niet meer mee willen samenwerken.

SC Cambuur weigert om nog langer met bepaalde makelaars zaken te doen. "Het ongegeneerde gegraai stuit ons enorm tegen de borst", zegt financieel directeur Gerald van den Belt tegenover Voetbal International. . Aanleiding zijn de exorbitante eisen van zaakwaarnemers, terwijl de Cambuur-leiding niet duidelijk is welke dienst ze voor dat geld regelen.

"Soms ben je heel ver met een speler en komt ineens de makelaar om de hoek. Die wil dan een ton, anders komt de speler niet. Het heeft iets van chantage. Soms krijgen we zelfs te maken met bedreigingen."

Dit geldt niet alleen voor de profs, maar ook de jeugdspelers worden gewaarschuwd. "We laten jeugdspelers tegenwoordig weten dat we met bepaalde zaakwaarnemers niet in zee gaan. Zie het maar als een zwarte lijst."