OFFICIEEL: Felipe Avenatti vindt na vertrek bij Standard opnieuw onderdak bij ex-club

Nadat zijn contract bij Standard ontbonden werd, kon Felipe Avenatti bij één van zijn ex-clubs opnieuw terecht.

Felipe Avenatti is teruggekeerd naar het Guldensporenstadion. Bij KV Kortrijk tekende de Uruguayaan een contract voor twee seizoenen, met nog een optie voor een bijkomend seizoen. Meteen een ferm teken van vertrouwen toch van Kortrijk voor de aanvaller die het de laatste seizoenen moeilijk had om zijn stempel te drukken in de Jupiler Pro League.

Met Avenatti voegt Kortrijk wel weer wat ervaring toe aan zijn spelerskern. Met een eerdere periode bij Kortrijk en ook passages bij Standard en Beerschot heeft Avenatti ondertussen ook al meer dan 100 wedstrijden voor Belgische clubs op de teller.

Zijn vorige periode bij KV Kortrijk was bovendien een schot in de roos. Als huurling van Bologna scoorde de boomlange spits in het seizoen 2018-2019 aan de lopende band. De Kerels hopen ongetwijfeld dat de geschiedenis zich straks herhaalt.