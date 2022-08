Zo sterk staat Ajax: bod van 80 miljoen op paradepaardje afgewezen

Ajax staat financieel zo sterk dat het zonder verpinken een bod van 80 miljoen euro kan afwijzen. We zien het een Belgische topclub nog niet doen...

Manchester United is al langer geïnteresseerd in de Braziliaanse winger Antony. Ze wilden daarvoor dan ook 80 miljoen op tafel leggen, maar volgens Voetbal International hebben de Amsterdammers dat doodleuk geweigerd. Het is al het tweede bod dat de ploeg van ex-Ajax-trainer Erik ten Hag op tafel legt.

Ajax wil hem niet laten gaan. De rechtsbuiten heeft in drie officiële matchen al twee keer gescoord en twee assists gegeven dit seizoen. Hij is intussen ook quasi basisspeler bij Brazilië en met het oog op het WK zou zijn transferwaarde nog kunnen stijgen.