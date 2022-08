PSG legt opmerkelijk verbod op aan spelers: Messi en Neymar mogen hun suikerboost vergeten

Bij PSG hebben ze een verbod op frisdranken ingevoerd. Coca Cola en Ice Tea zijn vanaf nu taboe op de club. Daarmee willen ze een signaal geven dat de club de discipline aanscherpt.

Sinds de komst van trainer Christophe Galtier en sportdirecteur Luis Campos is er redelijk wat veranderd bij PSG. Zo is er een voltijdse voedingsexpert in dienst genomen. Volgens de krant Le Parisien gaat het nu nog wat verder: zelfs de drankjes van sponsor Coca-Cola mogen op de club niet meer genuttigd worden.

Daarnaast is er een verbod op gsm-gebruik tijdens de maaltijden die 's ochtends en 's middags gezamelijk moeten gegeten worden. Spelers worden dagelijks tussen 8u30 en 8u45 in het trainingscentrum Camp des Loges verwacht. Wie te laat komt, wordt naar huis gestuurd.