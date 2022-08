Januzaj nu ook in beeld bij Premier League-club: eindelijk Europese interesse

Volgens de Italiaanse transferspecialist Nicolo Schira is Adnan Januzaj momenteel in gesprek met Everton. De transfervrije Rode Duivel werd eerder in verband gebracht met een verhuis naar de woestijn of naar de MLS.

Misschien is dit wel de interesse waarop hij wachtte. Januzaj zit al maanden zonder contract nadat zijn verbintenis bij Real Sociedad afliep. Hij hoopte op meer belangstelling, maar enkel Al Nassr en La Galaxy kwamen op de proppen. Sinds gisteren bruist het van de geruchten dat de Toffees hem nu willen binnenhalen. De Premier League-club zou hem een contract voor twee jaar willen aanbieden.