Beerschot heeft verdediger eindelijk terug: "Ik heb me meer dan eens afgevraagd waar ik eigenlijk mee bezig was"

Het was tien maanden geleden dat Frédéric Frans nog een wedstrijd kon spelen. Zijn achillespeesblessure hield hem lang aan de kant. Nu wil hij zijn plaatsje bij Beerschot weer veroveren.

De 33-jarige verdediger heeft moeten knokken om terug te keren. “De eerste training van de voorbereiding was mijn eerste training sinds ik de blessure had opgelopen. Daarna heb ik geen enkele training gemist. Het is duidelijk dat de spieren en gewrichten rond die pees nog wat moeten aansterken, maar ik voel me eigenlijk prima", zegt hij in GvA.

"Toen ik in een oefenmatch voor het eerst negentig minuten op het veld had gestaan, kon ik daags nadien niet wandelen. Maar dat gaat intussen alweer een stuk beter. Het belangrijkste is dat ik nog geen enkele keer iets heb gevoeld in de pees zelf. Mijn lichaam moet in de zones rond de pees gewoon nog wat aan kracht en mobiliteit winnen.”

Met een invallersrol gaat hij zich nog steeds niet neerleggen. “Nee, ik ben een sportman en ik wil altijd zoveel mogelijk spelen. Het zou belachelijk zijn om iets anders te beweren. Maar ik ben in eerste instantie al blij dat ik weer fit ben. Mijn revalidatie liep niet van een leien dakje. Er traden complicaties op en ik heb me meer dan eens afgevraagd waar ik eigenlijk mee bezig was. Ik bekijk het dus stap per stap."