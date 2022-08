Hanche-Olsen zoekt verklaring voor verlies: "Efficiëntie nekt ons"

Andres Hanche-Olsen beleefde niet zijn beste avond in de Ghelamco Arena tegen Omonia Nicosia. De Noor ging mee kopje onder met zijn ploeg in de eerste helft en kon de nederlaag niet meer afwenden.

"Dit is niet het resultaat dat we wilden maar net een zeer grote ontgoocheling", trapt Hanche-Olsen een open deur in meteen na de wedstrijd. "We wilden met een goed resultaat richting Cyprus gaan maar nu wacht ons een zeer moeilijke wedstrijd", klinkt het.

Er was een groot verschil tussen het AA Gent van de eerste helft en dat van de tweede helft. Trainer Vanhaezebrouck probeerde naar een verklaring te zoeken maar kwam vooral tot de conclusie dat het ongehoord slecht was was. Dat beseft de speler zelf ook: "Te zwak gewoonweg. Daar mogen we niet tevreden mee zijn."

"In de tweede helft ging het beter en waren zij maar één keer gevaarlijk, met een doelpunt als gevolg. De efficiëntie maakte het verschil vandaag. De kleine details zaten niet mee. Volgende week staan we voor een zware uitdaging maar het is niet onmogelijk", besluit hij hoopvol voor de return.