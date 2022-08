Van Bommel tevreden na moeilijke match met veel afwezigen: "We wilden niet per se verdedigend spelen"

Nee, het was geen goeie partij tussen Antwerp en Basaksehir. Het niveau lag niet al te hoog, maar Mark van Bommel was wel blij dat hij met een gelijkspel op zak kon terugkeren naar België. Op de Bosuil moeten ze dit kunnen afmaken.

Antwerp had heel wat afwezigen. Michael Frey kende een moeilijke match en door de schorsing van Vincent Janssen was er geen alternatief. "Ik was tevreden over mijn aanvallers", milderde Van Bommel na de match. "Met de beschikbare spelers wilden we niet per se defensief spelen, hoewel het misschien zo leek. Of we spelers zullen recupereren? Balikwisha zeker niet, bij de andere jongens moeten we afwachten."

"Volgende week beginnen we gewoon met 0-0 nu de uitdoelpunten zijn weggevallen. Het was niet makkelijk voor ons met de vele blessures en ik had het gevoel dat het beide kanten kon opvallen", vervolgde hij. "We hadden zeker wat geluk met die late gelijkmaker. Het was een zeer tactische match die misschien niet zo leuk was om te bekijken, maar we hebben een gelijkspel vast en volgende week spelen we opnieuw."