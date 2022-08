Vanhaezebrouck hekelt defensie na 0-2 nederlaag: "Vorig seizoen onineembaar achterin, maar nu...3

Vorig seizoen werd de defensie van AA Gent meermaals gelauwerd maar nu krijgt diezelfde defensie vaker dan nodig een doelpunt tegen.

Tegen Standard kwam AA Gent op achterstand dit seizoen maar daar stopt het niet. Ook tegen Westerlo en KV Oostende maakte de tegenstander het eerste doelpunt. In die laatste twee wedstrijden konden ze de situatie nog omkeren naar een overwinning maar tegen Omonia Nicosia in de Europa League play offs lukte dat niet. Sterker nog, de Buffalo's kregen er nog eentje tegen en verloren met 0-2.

"De defensie heeft het al een gans seizoen lastig wanneer ze onder druk komen te staan", hekelt Vanhaezebrouck de situatie. "Vorig seizoen waren we quasi oninneembaar achterin en sperscherp. Nu zijn er nog enkele jongens blijkbaar niet op niveau. Ik wou op het einde van de wedstrijd ook een signaal geven dor 2 verdedigers te wisselen want ik wou geen derde doelpunt tegenkrijgen."

"Okumu was onzeker voor een hele wedstrijd maar bracht ik erop want je weet dat er met hem 1 tegen 1 niets doorkomt. Godeau voegt dan weer altijd iets toe met de bal aan de voet", verklaart hij zijn wissels.

"Staan voor zware 10-daagse"

De rust in de defensie moet alleszins snel gevonden worden bij AA Gent want er staan enkele lastige wedstrijden op het programma. "Eerst naar Cyprus, dan Antwerp, Anderlecht en Charleroi... Er wacht ons een ongelooflijk zware 10-daagse. We hadden die lichter kunnen maken door hier een goede prestatie neer te zetten. Sommige spelers missen de drive en hopelijk komt die snel terug, bij andere heeft het met vormpeil te maken en dan duurt het proces wat langer."

"Nu zullen we hetzelfde beeld krijgen als vandaag in de tweede helft met een Cypriotische muur. Soms raak je erdoor maar dan moet je het wel afmaken", besluit de trainer van KAA Gent.