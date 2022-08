OFFICIEEL Nieuw aanvaller voor Jong Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft een nieuwe pion voor het beloftenteam binnengehaald.

Jong Cercle Brugge heeft de 20-jarige Teun Wilke Braams aangetrokken. De spits, die zowel een Nederlands als Mexicaans paspoort heeft, wordt een jaartje gehuurd.

Braams is sinds vorige zomer eigendom van het Italiaanse SPAL. In 2017 verliet hij Mexico om in Heerenveen aan de slag te gaan.

Vorig jaar kwam Braams al enkele keren meetrainen bij Cercle Brugge, toen op proef. Jong Cercle Brugge treedt dit seizoen aan in tweede nationale.