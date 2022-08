🎥 Ricardo Sa Pinto is weer zijn eigen zelve, maar verplegers pikken zijn uitbarsting niet

Eén ding is zeker: Ricardo Sa Pinto is nog steeds niet veranderd sinds zijn periode bij Standard. De Portugees heeft nog regelmatig uitbarstingen, zoals gisteren...

Ricardo Sa Pinto is een van de laatste coaches met wie Standard goed presteerde, maar zijn houding aan de zijlijn werd soms fel bekritiseerd. Op de bank van Esteghlal FC, de Iraanse eersteklasser, is de Portugese coach niet veranderd.

Gefrustreerd toen zijn team worstelde in de eerste periode, was de voormalige speler en coach van de Rouches de dader van een schop ... in de brancard van de genezers, die direct opstonden om verantwoording te eisen van de 49-jarige coach.