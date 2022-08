80 miljoen niet genoeg? Manchester United bereidt bod voor van 100 miljoen euro voor Eredivisie-speler

Antony is een 22-jarige Braziliaanse winger die in 2020 van Sao Paolo naar Ajax trok. Sinds 2021 is hij ook Braziliaans international, al moet hij in de A-kern van bondscoach Tite wel nog vaak Barcelona-speler Raphina voor zich dulden.

Die Raphinha trok afgelopen zomer van Leeds United naar Barcelona voor net geen 60 miljoen euro. De Braziliaanse doublure wordt door Manchester United dus veel duurder geschat.

Maar 80 miljoen euro was niet genoeg voor Ajax. Zijn ex-trainer Erik Ten Hag wil hem er echter maar al te graag bij en heeft aan het bestuur gevraagd om door te duwen voor Antony. Dat doen ze ook want er zou naar verluidt gewerkt worden aan een bod van maar liefst 100 miljoen euro. Zal Ajax dan overstag gaan?

Ajax expect Manchester United to increase their offer for Antony to €100m as Premier League club scrambles for signings.

• Brazil forward again pushing to be reunited with Erik ten Hag.https://t.co/wzHXvLv0LZ pic.twitter.com/bnfokD6Cai