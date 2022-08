Ancelotti blijft erin geloven: "Eden op weg naar hoogste niveau"

Een invalbeurt en penaltymisser later, is de Spaanse pers niet te spreken over de prestatie van Eden Hazard. Gelukkig is zijn trainer Carlo Ancelotti wat gematigder.

Hazard kreeg zaterdagavond dé kans om zich opnieuw te tonen. Na zijn invalbeurt in de 83e minuut volgde een strafschop voor Real Madrid. Hazard zette zich achter de bal maar zag zijn elfmeter gestopt worden door de doelman van Celta. "Hij kan zijn prijskaartje van 100 miljoen niet verantwoorden en faalt keer op keer met zijn prestaties op het veld", analyseerde SPORT zeer streng. Maar voor wie zijn prestatie er het meeste toe doet, is Hazards trainer Carlo Ancelotti. En die was wel tevreden. "Eden heeft laten zien dat hij op weg is naar zijn beste nveau. Benzema gunde Eden de penalty en uiteindelijk maakt het niet uit dat hij miste. Eden wou hem trappen en had de intensiteit om hem te trappen, dat is wat telt", klinkt het mild. Volgende week trekt Real naar Espanyol, daarna volgen twee thuisduels tegen Real Betis en Mallorca. Mogelijk kan hij in een van die thuisduels wat meer minuten maken.