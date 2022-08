Rooney gelooft in Ten Hag en zou ex-ploegmaat Ronaldo niet meer opstellen: "Oogt niet fit"

In een ver verleden waren ze nog ploegmaats bij Manchester United maar ondertussen zijn ze allebei al enkele jaren hun eigen weg ingeslagen.

Rooney zit opnieuw in de Verenigde Staten, ditmaal als trainer van DC United, terwijl zijn ex-ploegmaat Ronaldo opnieuw richting Manchester is getrokken. Maar goed vergaat het de sterspeler er niet. Naar verluidt zou hij weg willen en zichzelf buiten de groep zetten. Met 0/6 beleefde de ex-club van Rooney een slechte start onder nieuwe trainer Erik Ten Hag.

"Dit is pas het begin van het tijdperk-Ten Hag en hij heeft tijd nodig. Hij heeft een hoop spelers geërfd van de vorige trainers maar ik geloof dat hij zal ingrijpen wanneer de tijd rijp is", schrijft Rooney in zijn column van The Times.

Ronaldo en Rashford

Dat ingrijpen zou de voormalige Engelse international komende wedstrijd tegen Liverpool al doen door Rashford en Ronaldo niet meer op te stellen. "Ronaldi zou ik niet meer opstellen. Ze hebben deze zomer geen spits gehaald waardoor ze op hem moeten terugvallen maar hij heeft niet veel getraind en oogt niet fit", klinkt het.

En dan is er nog Marcus Rashford, die als groot talent bij de A-ploeg kwam maar sindsdien niet is kunnen doorbreken. "Het verschil tussen de Marcus van nu en toen is groot. Toen was er nog passie, een glimlach bij een goal... Ze zullen eens goed met hem moeten praten want er zit duidelijk iets niet goed", besluit Rooney.