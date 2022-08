Buijs en Defour zorgen voor sappigste reacties: "Eén pinguïn maakt nog geen winter" en "Eén, twee, drie, vier, rood"

Om sappige reacties te verzamelen, moest je zondag in Mechelen zijn. Danny Buijs en Steven Defour hanteren allebei de rechttoe rechtaan mentaliteit en leverden enkele opmerkelijke quotes aan.

Na een voetbalwedstrijd worden er wel eens vaker spreekwoorden bovengehaald. KV Mechelen-trainer Danny Buis kwam met geheel eigen versies voor de dag. We legden hem voor dat hij de voorbije weken zei dat KV nog niet op het niveau zat om drie-vier doelpunten in een match te maken. En kijk, zondag legden zijn spelers er vijf in het mandje.

Eén zwaluw maakt de zomer niet

"Eén zwaluw maakt de zomer niet en één pinguïn maakt nog geen winter. Die mening stel ik nog niet bij", aldus Danny Buijs. Was het dan toch geen lente in plaats van de zomer? Die van de pinguïn hadden we eerlijk gezegd nog niet gehoord. Dat moet iets uit Nederland zijn.

Dat Buijs zijn standpunt nog niet herziet, is ook omdat het bij die doelpunten af en toe wat mee zat. "Rob Schoofs schiet op doel en de bal wordt van richting veranderd. Je moet ook wel kijken hoe het ontstaat. We hebben wel aangetoond dat wij vijf goals kunnen maken. Het is wel niet de bedoeling dat we er elke week vier tegenkrijgen, zeker niet in een thuiswedstrijd."

Wat ook niet de bedoeling is, is om als trainer rood te pakken. Het overkwam Steven Defour wel iets voorbij het uur. Bij KV borrelde er heel wat woede op na een niet gefloten fout op de rand van de zestien op Hernandez. Al lag dat niet aan de basis van de uitsluiting. Jannes Van Hecke wilde een inworp nemen en scheidsrechter Bert Put liep in dezelfde zone wat in de weg.

Volgens Defour had de scheids Van Hecke een duw gegeven en had de assistent-coach van KV zich daarom -kwaad gemaakt. "De scheidsrechter komt naar mij en zegt: "Eén, twee, drie, vier, rood"." Het had de titel van een komisch programma kunnen zijn, maar was wel degelijk de boodschap van de spelleiding naar Defour toe.

Verhaaltje gemist

De voormalige Rode Duivel repliceerde daarop dan weer op zijn geheel eigen manier. "Hoe? Eén, twee, drie, vier, rood? Heb ik een verhaaltje gemist?" In elk geval: Defour werd na ruim een uur wedstrijd naar de kleedkamer gestuurd en mag zich aan een schorsing verwachten. Dat zijn ploeg nog voor de ommekeer (5-4) zorgde, zal wellicht veel goedmaken.