Jacky Mathijssen over Racing Genk: "Niveau van kampioenen en degradatie"

Racing Genk lijkt door de competitie te swingen de voorbije weken. Toch ziet Jacky Mathijssen uiteenlopende zaken.

Jacky Mathijssen weet niet goed hoe hij Racing Genk moet evalueren na vijf competitiematchen. “Het scoorde zelf vijftien keer, dat is kampioenenniveau. Maar het slikte er ook acht, dat is degradatieniveau”, zei hij in Het Belang van Limburg.

“Ik heb zelf vaak bij degradatieclubs gekeept en telde elk seizoen uit: als ik geen 50 goals zou slikken - een gemiddelde van ongeveer 1,5 tegendoelpunt per match - dan zouden we ons redden.”

Reden tot optimisme is er zeker, maar er is nog veel werk aan de winkel ook. “Het verschil tussen het fantastische, offensieve voetbal van Genk en de fouten na balverlies is te groot, dat vloekt. Als ik Vrancken na de wedstrijd bezig hoor, beseft hij dat ook.”

De missie voor de komende weken lijkt dan ook duidelijk. “Genk moet de nul eens kunnen houden, want je zal niet elke week drie doelpunten blijven maken. Seraing is daar een ideaal moment voor, een soort examen, zeg maar. Want het voetbal van KRC is veel te mooi om het te laten verpesten door defensieve mankementen.”