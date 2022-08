Vijftig miljoen euro in de vuilbak? 'Barcelona kan Koundé nog steeds niet inschrijven en dreigt hem gratis te zien vertrekken'

FC Barcelona is er nog steeds niet in geslaagd om Jules Koundé in te schrijven. De nieuwkomer is de situatie grondig beu en dreigt ermee om opnieuw te vertrekken.

Volgens SPORT is Jules Koundé razend. Niet alleen om het feit dat de beloofde inschrijving voor het seizoen nog niet in orde is, maar vooral omdat FC Barcelona de andere nieuwkomers wél al heeft ingeschreven. En er is meer. Koundé dreigt ermee om een clausule te activeren waardoor hij gratis kan vertrekken als Barça hem tijdens deze mercato niet kan inschrijven. En dat terwijl de Catalanen net vijftig miljoen euro op de bankrekening van Sevilla FC hebben gestort.