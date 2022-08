Leicester City moet serieus wat water bij de wijn doen en gaat heel wat verlies lijden op Youri Tielemans

Krijgt Youri Tielemans zijn transfer nog? De Rode Duivel heeft Leicester City in een hoek gedreven door pertinent een contractverlenging te weigeren. En niemand wil hen geven wat ze momenteel vragen. Arsenal lijkt de komende week te gaan doordrukken.

Tielemans zijn contract loopt in juni af en een contractverlenging zit er dus niet in. Leicester betaalde nog zo'n 45 miljoen euro aan Monaco voor het Anderlecht-jeugdproduct en ze wilden daar zoveel mogelijk van recupereren. Maar nu lijken ze water bij de wijn te moeten gaan doen of ze zien hem volgende zomer gratis vertrekken.

Volgens Het Nieuwsblad zou een transfersom tussen de 20 en 25 miljoen meer in de lijn van de verwachtingen liggen. The Gunners zijn de voornaamste kandidaat om Tielemans over te nemen. Met 9 op 9 zijn die perfect aan de competitie begonnen. Tielemans wil naar een club waar hij Champions League kan spelen.