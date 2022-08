Een gegeerd koopje: 'Wolfsburg plakt (te laag?) prijskaartje op Aster Vranckx'

Aster Vranckx heeft geen toekomst meer bij VfL Wolfsburg. De Duitsers zijn niet tevreden over de progressie die de middenvelder heeft gemaakt. Meer zelfs: hij staat op de transferlijst.

VfL Wolfburg betaalde in 2021 nog acht miljoen euro aan KV Mechelen voor Aster Vranckx, maar die Wölfe zien geen toekomst meer in de middenvelder. BILD weet dat hij voor zes miljoen euro mag vertrekken.

Een buitenkansje voor (Belgische) topclubs? De concurrentie is allesbehalve min. De interesse van AC Milan lekte onlangs uit, maar dat is niet alles. Ook Nottingham Forest, Everton FC en Brentford FC zien een opportuniteit in onze 19-jarige landgenoot.