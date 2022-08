Anderlecht voor cruciaal duel tegen Young Boys: "Dat mogen we niet uit oog verliezen"

Anderlecht wist zich de voorbije jaren niet te plaatsen voor een Europese groepsfase.

Anderlecht won in Bern met 0-1 van Young Boys. Een mooie uitgangspositie om weer door te stoten naar een Europese groepsfase.

"We moeten die terugwedstrijd aanvatten alsof het nog 0-0 staat", zegt Felice Mazzu. "Want ik denk niet dat het allemaal zo makkelijk zal worden. In de heenwedstrijd hebben we gedaan wat we moesten doen. Maar de tegenstander bewees ook over een goede ploeg te beschikken, die kansen kan afdwingen.”

“Het komt er dus op aan die wedstrijd op de correcte manier voor te bereiden en aan te vatten. Nadien kunnen we proberen ons spel op te leggen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat we compact zullen moeten verdedigen. Het Young Boys in Brussel zal niet veel verschillen van de ploeg die we vorige week zagen. Ze beschikken vooral over offensieve kwaliteiten en zullen op zoek gaan naar een snel doelpunt.”

Adrien Trebel en Julien Duranville zijn er door blessures niet bij. Majeed Ashimeru is wel opnieuw inzetbaar.