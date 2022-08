Is het doel van paars-wit jeugdproduct bereikt? 'Clubs uit Engeland, Spanje, Frankrijk én Nederland hebben interesse in El Hadj'

Anouar Ait El Hadj trok het boetekleed aan door te stellen dat het een fout was om niet te spellen bij RSCA Futures in 1B. Maar ondertussen is het ongenoegen van het jeugdproduct wél gekend. En jawel, er zijn geïnteresseerde clubs.

Het Nieuwsblad weet dat Girondins de Bordeaux, Rayo Vallecano en SBV Vitesse het dossier op de voet volgen. De bovengenoemde clubs zijn overtuigd van het potentieel van Anouar Ait El Hadj en gaan een opportuniteit niet laten schieten. Ook Vincent Kompany is nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van de 20-jarige aanvallende middenvelder. Ook Burnley FC lijkt dus een optie. Al vrezen we ervoor dat El Hadj het profiel heeft voor de Championship.