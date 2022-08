Alderweireld is terug in zijn Antwerpen: "Ik ben sinds mijn terugkeer nog geen enkele keer in 't Stad geweest"

Toby Alderweireld woont én werkt opnieuw in zijn Antwerpen. Na jaren in onder meer Engeland, Spanje en Qatar vindt de Rode Duivel innerlijke rust. "Dat heb ik nodig."

Toby Alderweireld heeft uiteraard de ambitie om nog prijzen te pakken met Antwerp FC. Maar het feit dat het in zijn thuisstad is zorgt voor dat héél belangrijke extraatje. “Het is iets waar ik lang naar heb uitgekeken. Regelmatig eens Nederlands of zelfs Antwerps kunnen praten is leuk.”

“Maar denk nu niet dat ik de hele tijd bij familie of vrienden zit”, glimlacht Mega Toby in Het Laatste Nieuws. “Ik ben eigenlijk enorm asociaal tijdens het seizoen. Ik ben zelfs nog geen enkele keer in ‘t Stad geweest. Ik heb die rust nodig om te blijven presteren.”

Ik vind het wel eens tof om tegen KAS Eupen te voetballen

Al zijn de tegenstanders natuurlijk niet langer Chelsea FC of FC Barcelona. “Maar ik vind het wel tof om eens tegen KAS Eupen te voetballen. En vooral om anderhalf uur later weer thuis te zijn. (lacht) Bovendien zou het vreemd geweest zijn om mijn carrière af te sluiten zonder ooit in de Belgische competitie te voetballen.”