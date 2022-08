'Club Brugge verhoogt bod op aanvoerder uit Jupiler Pro League'

Club Brugge heeft nog wat spelers op overschot, maar is zelf nog druk bezig om versterkingen binnen te halen.

Enkele dagen geleden werd duidelijk dat Mathieu Maertens van OH Leuven in de belangstelling staat bij Club Brugge.

Op Rob TV heeft trainer Marc Brys van OH Leuven laten weten dat de interesse heel concreet is en er een tweede bod van blauwzwart binnengelopen is.

Hoeveel dat bod is, wordt niet gezegd. Toch lijkt Marc Brys meer en meer rekening te houden met een mogelijk vertrek van zijn aanvoerder.