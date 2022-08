Niet Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois, maar Karim Benzema is UEFA Speler van het Jaar

Karim Benzema is verkozen tot UEFA Speler van het Jaar. Hij haalde het voor Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.

Afgelopen seizoen was Karim Benzema voor Real Madrid cruciaal in de Champions League. Hij maakte verschillende doelpunten op de belangrijke momenten en leidde zo Real Madrid naar zijn 14e eindzege van het tornooi.

Benzema werd daarvoor beloond en is UEFA Speler van het Jaar. Hij volgt Jorginho op en is de 2e Fransman op de erelijst. In 2013 won Franck Ribéry als speler van Bayern München de trofee.

Thibaut Courtois bezette de 2e plaats. Kevin De Bruyne moest na zijn 2e plaatsen in 2020 en 2021 deze keer tevreden zijn met plaats 3.

Ook werd de UEFA Coach van het Jaar uitgereikt. Die ging dankzij zijn Champions League-overwinning naar Carlo Ancelotti.