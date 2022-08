Schotse pers niet te spreken over 'ontvangst' van Rangers in Eindhoven

Niets dan lof voor de sportieve prestaties van Rangers FC in de Schotse pers. Na 12 jaar staan ze weer in de Champions League.

Vooral het feit dat de aanhang van PSV de spelersbus van Rangers ophield en aanviel valt in slechte aarde. Er wordt aan de UEFA opgeroepen om een voorbeeld te stellen.

The Herald klinkt ongemeen hard. “Dat de voorbereiding werd ingekort door alarmerende, vermijdbare en ronduit schandelijke taferelen buiten het stadion was het laatste wat de club nodig had. De bussen van Rangers werden omringd door ultra’s van PSV, die vuurwerk afstaken terwijl de klok door tikte richting de aftrap. De ’zogenaamde’ supporters bonkten op de bussen, maakten obscene gebaren en riepen walgelijke dingen.”

Volgens de krant heeft zelfs trainer Van Bronckhorst die toch aardig wat watertjes doorzwom zoiets nooit meegemaakt in zijn carrière. “PSV moet streng gestraft worden door de UEFA vanwege het laten plaatsvinden van gebeurtenissen die gemakkelijk konden resulteren in fysiek leed of wellicht zelfs de uitkomst van de wedstrijd konden veranderen. Er moet een onderzoek komen naar hoe de onrust heeft kunnen plaatsvinden.”