Gent treft het Noorse Molde in groepsfase Conference League, net als Shamrock Rovers en Djurgardens

Om 14u30 werd er geloot voor de groepsfase van de Conference League. AA Gent zat in pot 1 en treft al zeker het Noorse FK Molde, het Ierse Shamrock Rovers en het Zweedse Djurgardens.

Op het eerste zicht lijkt dit een heel haalbare kaart voor AA Gent, met Molde als grote concurrent voor de eerste plaats. Maar Omonia Nicosia heeft ons geleerd met twee woorden te praten. Shamrock Rovers is de meest bekroonde Ierse club ooit, maar het niveau in de Ierse Premier League is een vraagteken.

Djurgardens is een club in opkomst in Zweden en moeit zich steeds nadrukkelijker in de titelstrijd de voorbije jaren.