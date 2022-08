Heel het Lotto Park feest: Mazzu op de schouders, dansende Silva en opluchting in eretribune (maar eentje behield zijn cool)

De café's op de Theo Verbeecklaan zaten om middernacht nog afgeladen vol. De ontlading bij Anderlecht was zo groot. Niet enkel bij de fans, maar ook in de bestuurskamer, de kleedkamer en bij de coaching staf. Iedereen hunkerde naar die kwalificatie.

Het was uiteraard al lang geleden, maar het feestje deed ons bijna denken aan een kampioenenfeest uit de gloriedagen. Het hele Park danste en zong, de spelers konden met hun vreugde geen blijf en op de eretribune vielen ze elkaar in de armen. Felice Mazzu werd door de spelers zelfs even op de schouders rondgedragen.

Vroeger was zo'n kwalificatie normaal geweest, nu was het iets speciaal. En ze hadden ervoor geknokt. De enige die kalm bleef en rustig op de bank ging zitten terwijl zijn ploegmaats aan het vieren waren...: Hendrik Van Crombrugge. Nochtans de held van de avond nadat hij een penalty stopte. Zijn ploegmaats vielen hem dan ook op het lijf. "Maar ja, Vinny (Kompany) heeft me ooit gezegd dat ik de zakelijkste mens ben die hij ooit is tegengekomen in het voetbal. Binnenin ben ik wel blij, maar ik laat dat niet zien. Er moet iemand het rustpunt zijn", knipoogde hij nog.

