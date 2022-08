Eerste basisplaats voor Rode Duivel Amadou Onana in de Premier League

Amadou Onana staat vandaag voor het eerst aan de aftrap in de Premier League. Afgelopen dinsdag stond de jonge Rode Duivel ook al aan de aftrap in de EFL Cup tegen Fleetwood Town. Everton won toen met 0-1 dankzij een doelpunt van Gray.

Everton haalde Onana deze zomer voor 36 miljoen euro weg bij het Franse Lille.

