🎥 Manchester United heeft genoeg aan één doelpunt om tweede overwinning op een rij te pakken

Manchester United heeft voor de tweede keer op een rij gewonnen. Na een 0 op 6 in de eerste twee competitiewedstrijden, volgt nu een 6 op 6. Bruno Fernandes is de enige doelpuntenmaker in een duel op bezoek bij Southampton.

Manchester United ging op bezoek bij Southampton op zoek naar een tweede overwinning. The Reds wonnen vorige week thuis van Liverpool (2-1) en wouden vandaag daar maar al te graag nog is drie punten aan toevoegen. Hiervoor moest het voorbij Southampton. De ploeg van Roméo Lavia telde vooraf aan deze wedstrijd vier punten uit drie duels. En wou deze goede reeks graag verderzetten. De wedstrijd begon zeer evenwichtig met de doelpogingen aan beide kanten. Bella-Kotchap hield Manchester United van de 0-1 door de bal na 20 minuten van de lijn te halen. De uitploeg nam vervolgens de wedstrijd in handen, maar zag het niet beloond worden met een doelpunt. Kort voor rust kon Southampton dreigen, maar scoren lukte niet. Rust De bezoekers kwamen gretig de kleedkamer uit en zag het iets voor het uur beloond worden met een doelpunt. Bruno Fernandes schoot Manchester United op aangeven van Diogo Dalot op voorsprong. Southampton ging na het tegendoelpunt op zoek naar de gelijkmaker, maar zover kwam het niet. Manchester United boekt een tweede overwinning op rij en sluipt de top zes binnen. .@B_Fernandes8 zet de kers op de @ManUtd-aanval! 🖇🇵🇹 pic.twitter.com/K4nHOW9dUk — Play Sports (@playsports) August 27, 2022