🎥 Jonge Belg scoort twee keer bij de reserven van Sampdoria

Samuel Ntanda, deze zomer vertrokken bij STVV, drukt zijn stempel bij Sampdoria.

De jonge Samuel Ntanda (17) kwam deze zomer van Sint-Truiden bij Sampdoria's Primavera terecht. Ntanda kwam in 2020 van Neerpede bij STVV terecht. Nu drukt hij ook bij Sampdoria zijn stempel. De jonge Belg viel bij de rust in tegen AC Milan in en scoorde twee keer waardoor zijn ploeg met 2-1 won.

Hieronder de beelden van de match. De goals van Ntanda zijn te zien rond 1:45 en 3:21.