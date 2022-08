Andreas Pereira voelt zich goed bij Fulham: "Dit is een nieuw begin"

Andreas Pereira (26) is terug in de Premier League te bewonderen bij Fulham. En daar voelt hij zich goed.

Andreas Pereira werd op zijn 16e door Sir Alex Furgeson weggehaald bij de jeugd van PSV. Eens daar werd hij vooral uitgeleend, aan ploegen zoals Grenada, Valencia, Lazio en Flamengo.

Vorig seizoen speelde Pereira bij Flamengo in Brazilië. "De druk van de supporters daar is natuurlijk helemaal anders dan hier in Europa", zegt Pereira bij Play Sports. "Als je goed speelt, is dat geen probleem, maar als je wat minder bent, is het meteen de hel".

Pereira wou zich bij zijn terugkeer meteen bijwijzen aan zijn coach Marco Silva. "Hij heeft een mentaliteit van een topcoach. Hij heeft dezelfde mentaliteit dan ik: heel aanvallend voetballen en veel druk zetten. Daar voel ik me het beste bij."

Met één assist is Pereira goed aan het seizoen begonnen. "Dit is voor mij een nieuw begin. Ik wil laten zien hoe goed ik ben. Fulham heeft me in elk geval thuis doen voelen", sluit hij af.