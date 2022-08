OFFICIEEL: West Ham United sloopt clubrecord en haalt Braziliaans international naar Londen

West Ham United legt maar liefst veertig miljoen euro op tafel om Lucas Paqueta binnen te halen. Het is meteen een recordbedrag voor The Irons. De 33-voudig Braziliaans international tekent een contract voor vijf seizoenen.

Met de komst van Paqueta lijkt Hans Vanaken een transfer naar Oost-Londen sowieso te mogen vergeten. Ook de Braziliaan opereert immers vanuit het middenveld om de aanval te ondersteunen.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD