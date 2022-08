Matchwinnaar Bruno zet meteen na de wedstrijd al toon voor Limburgse derby met opvallend opschrift op shirt

STVV won zaterdagavond van KV Mechelen en Gianni Bruno kon ook zijn eerste - belangrijke - twee doelpunten voor de Truienaars scoren. Na de wedstrijd trok hij een toch wel opvallend shirt aan.

"Fck Gnk", stond er te lezen. Een opschrift dat weinig uitleg behoeft. Bruno moet afrekenen met de concurrentie van twee Japanse recordinternationals vooraan bij STVV, maar met zijn twee goals heeft hij alvast vertrouwen getankt.

“Ook Koita had zijn aandeel in die twee goals. Ik denk dus dat we het de coach moeilijk gemaakt hebben met het oog op de derby. Ik heb heus nog al gescoord tegen Genk. Zowel met Zulte Waregem als met Cercle", zei hij. "Het is aan de trainer volgende week om de keuzes te maken, ik kijk er alleszins naar uit. Zegt hij dat ik nu vertrokken ben voor een heel reeks goals? Dat mag hij. Ach, hij weet hoe dat werkt in het hoofd van een aanvaller."