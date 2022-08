Chelsea bijna rond met Leipzig-verdediger

Gvardiol is een jonge linksvoetige verdediger, een zeer gewild type dus. Sinds de komst van Todd Boehly kan Chelsea terug veel geld uitgeven. Dat is ook te zien aan de afgelopen zomertransferperiode. Met Kouilibaly en Sterling werden al twee grote vissen binnengehaald.

Gvardiol zou maar liefst 90 miljoen euro moeten kosten. De huidige marktwaarde van de 20-jarige verdediger bedraagt 35 miljoen euro. Leipzig kocht hem in 2021 voor 18,8 miljoen euro.

Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. 🚨🔵 #CFC



Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side.